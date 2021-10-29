إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة في قرية سعد زغلول بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، إثر وقوع مشاجرة بقرية سعد زغلول التابعة لمركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال مستشفى غرب النوبارية المركزي 5 أشخاص مصابين بكدمات وجروح متفرقة، نتيجة وقوع مشاجرة بقرية سعد زغلول.

والمصابون هم: شيماء السادات

18 عاما، جرح باليد اليمني، محمود صابر عبدالسلام، 27 عاما، جرح بالرأس، زمزم يوسف، 20 عاما، جرح بالرأس، صابر أشرف، 19 عاما، كدمات بالظهر، حمدية محمد، 65 عاما، كدمة بالذراع الأيمن.

وتم نقل المصابين لمستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.