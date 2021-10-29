جولة مفاوضات جديدة للديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي لاعتماد خطة إنفاق بايدن

بدأ الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي جولة جديدة من المفاوضات بشأن إطار عمل الرئيس جو بايدن للإنفاق بقيمة 75ر1 تريليون دولار، حيث عملوا على تقديم تفاصيل والتعامل مع محاولات اللحظة الأخيرة لاستعادة الأولويات التي كان تم تجاهلها.

وبينما كان بايدن في طريقه للمشاركة في قمم أوروبية، أصدر الديمقراطيون في مجلس النواب يوم أمس الخميس مسودة غير نهائية لتشريع لسن الخطة، لكن من المحتمل أن تستغرق أياما أو حتى أسابيع قبل أن تكون جاهزة للتصويت عليها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وليس من المقرر بالنسبة لمجلس النواب ولا مجلس الشيوخ عقد جلسة اليوم الجمعة، لكن من المقرر أن تستمر المفاوضات خلال العطلة الأسبوعية، يومي السبت والأحد المقبلين.