محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان المساحة

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، أعمال تطوير ميدان المساحة بحي الدقي، للوقوف على الأعمال الجارية ومعاينة نسب التنفيذ، وذلك في إطار المتابعات الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها.

وكلف المحافظ رئيس حي الدقي بالمتابعة مع الشركة المنفذة لأعمال تطوير ميدان المساحة والالتزام بالجدول الزمني للأعمال مع مراعاة أن تشمل أعمال التطوير زيادة المساحات والمسطحات الخضراء بالميدان لإضفاء اللمسة الجمالية بالمنطقة.

وأشار في بيان إلى تنظيم تواجد وأماكن انتظار السيارات بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة، مشددا على الاهتمام بإجراء تنسيق عام للميدان، وفقا للرؤية الهندسية الصحيحة، وتطوير أرصفة المشاة، وأعمدة الإنارة والنخيل، لخلق الرؤية البصرية الجمالية للميدان.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى آراء المواطنين من القاطنين بمحيط الميدان، مؤكدا لهم أن أعمال التطوير ستكون إضافة جمالية، وتم مراعاة زيادة المسطحات الخضراء لتحقيق الرؤية الجمالية للميدان.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، وممثلي الشركة المنفذة للأعمال.