سعد سمير يدعم فيوتشر أمام المصري ويغيب عن مباراة الاتحاد

أكد الجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بنادي فيوتشر الصاعد حديثا للدوري الممتاز، أن سعد سمير مدافع الفريق الذي تعرض لإصابة قوية في مباراة الفريق في افتتاح الدوري أمام فاركو، وغادر على آثرها أرض الملعب سيكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق في مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الجمعة 5 نوفمبر المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وتأكد غياب سعد سمير عن مواجهة الاتحاد السكندري، المقرر لها السبت المقبل، في الساعة الخامسة ونصف مساءً، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري، وحصل مدافع فيوتشر على راحة لمدة يومين، على أن يعودة ليخوض تدريبات في الجيم، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

يذكر أن فيوتشر بقيادة علي ماهر المدير الفني نجح في تحقيق الفوز على فاركو بهدف مقابل لا شئ، في المبارة التي أقيمت بينهما الإثنين الماضي على ستاد الأهلي وي السلام سجله أيمن الصفاقسي.