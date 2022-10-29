انطلقت منذ قليل اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيرية للقمة العربية في دورتها الـ 31، المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل على مدي يومين.

ويترأس الاجتماع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة خلفا لنظيره التونسي عثمان الجرندي رئيس الدورة السابقة، وذلك بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عدد كبير من القرارات التي تم اعتمادها من قبل المندوبين الدائمين و كبار المسؤولين خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، ليشهد اليوم طرحها أمام وزراء الخارجية العرب للبت فيها و اعتمادها لتصبح جاهزة للعرض أمام القادة العرب.

وفي صدارة الملفات المطروحة القضية الفلسطينية، والوضع في سوريا، والأزمة الليبية، والملف اليمني، بالاضافة إلى التدخلات الإيرانية في الشأن العربي.

ويتضمن جدول الأعمال أيضا قرار بشأن العراق والتدخلات التركية في أراضيه والاعتداء على سيادته، إلى جانب قرار أخر يخص مكافحة الإرهاب و غيرها من الملفات التي يتم طرحها على القمة العربية بشكل سنوي.

كما يناقش الاجتماع ملف سد النهضة و مقترح دولة الجزائر المعني بإصلاح جامعة الدول العربية.

ويتضمن جدول أعمال القمة العربية قضايا مستجدة، أبرزها الاستقطاب العالمي، باعتباره ملف محوري ممتد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والأمن الغذائي العربي و الاستراتيجية العربية في هذا الشأن، والدعم العربي لقمة المناخ في شرم الشيخ.

ويتضمن اجتماع وزراء الخارجية في يومه الأول أولا اعتماد مشروع جدول الأعمال، النظر في مشاريع القرارات، و من ثم إقرار مشاريع القرارات، و من المقرر أن تستمر أعمال الاجتماع على مدار اليوم و غدا الأحد.

و قد سبق الاجتماع الوزاري عدد من اللقاءات الثنائية بين الوزير الجزائري و عدد من وزراء الخارجية العرب و أيضا بين الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وعدد من وزراء الخارجية العرب.

كما عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعا لها على المستوى الوزارى في وقت سابق اليون، وذلك لاستكمال التقرير الذى أعدته الهيئة على مستوى المندوبين وكبار المسئولين يوم الأربعاء الماضى، بشأن الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات القمة العربية فى تونس مارس 2019، ومدى التزام هذه الدول لتنفيذ هذه القرارات.

وتضم الهيئة فى عضويتها ترويكا القمة وهى تونس "رئيسا " والسعودية والجزائر، وترويكا المجلس الوزارى وهى مصر وقطر والكويت والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وسوف ترفع الهيئة هذا التقرير إلى القمة العربية