أعلن الدفاع المدني في كوريا الجنوبية، تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية في سيئول، اليوم السبت، خلال احتفالات هالوين.



وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء الحادث لوكالة «فرانس برس»، إنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.



وعانى نحو 50 شخصا سكتة قلبية في منطقة إتايوان بالعاصمة سيئول، حيث كان الآلاف يحتفلون بعيد هالوين، وفق وكالة «يونهاب».



ويبدو أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة، حيث يشارك في احتفالات هالوين عدد كبير من الناس.



ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه.



وأظهرت صور نشرتها «يونهاب»، أكثر من عشرة أشخاص ممددين في أحد الشوارع يساعدهم عناصر الإنقاذ، بينما أقامت الشرطة طوقا أمنيا.



وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي أعضاء في فرق الإنقاذ ومواطنين يساعدون عدة أشخاص في مكان الحادث. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة اللقطات.



وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، إن الرئيس أمر بإرسال فريق طبي للطوارئ إلى المنطقة، ووجه بتجهيز أسرة المستشفيات لتقليل عدد الضحايا.