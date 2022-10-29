محافظ شمال سيناء يتفقد مواقع إنشاء عمارات سكنية بالعريش

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تفقد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الأعمال الإنشائية التي يقوم بها جهاز تعمير سيناء في مركز العريش.

وأكد المهندس ناجي إبراهيم محمد رئيس منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء، أن الزيارة تأتي لمتابعة الأعمال ومنها إنشاء المرحلة الأولى من عمارات ضاحية السلام المكونة من 6 عمارات وتضم خمس طوابق (أرضي و4 أدوار علوية) بها عشرين وحدة سكنية بمساحة 100 متر مربع للوحدة السكنية الواحدة.

وتفقد محافظ شمال سيناء، مشروع العمارات البديلة لتعويضات أهالي الميناء بحي الريسة والذي يتكون في مرحلته الأولى من 6 عمارات سكنية، بتكلفة 42 مليون جنيه، حيث إن العمارة تضم 5 طوابق (أرضي و4 أدوار علوي)، بها 20 وحدة سكنية، بمساحة 100 متر مربع للوحدة السكنية الواحدة.

وثمن محافظ شمال سيناء، دور جهاز تعمير سيناء للمجهودات المبذولة في تنميه وتعمير شمال وجنوب سيناء وخاصه شمال سيناء بقيادة اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير وجهاز تعمير سيناء والقناة برئاسة المهندس محسن سعيد حامد والعاملين بجهاز تعمير سيناء، بتقدم العمل والإنجاز.

وأشار إلى أن العمل يسير على قدم وساق حتى في أيام الجمعة ولا توجد عطلات من أجل إنجاز الأعمال بكل المشروعات الجارية.