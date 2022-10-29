عماد الدين حسين والليثي وعاشور يقدمون العزاء في المحامي فريد الديب

توافد عدد من الشخصيات العامة لتقديم واجب العزاء في المحامي الشهير فريد الديب، في دار مناسبات مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وحضر كل من الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، والإعلامي عمرو الليثي، وحشد كبير من المحامين يتقدمهم نقيب المحامين السابق سامح عاشور.

وتوافد عدد من الشخصيات على قاعة العزاء بدءا من الساعة الـ 5 عصرا، ومن بينهم أقارب أسرة الديب، وعدد من الشخصيات العامة والمشاهير، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء، وكان في استقبالهم حنان فريد الديب ابنة المحامي الراحل.

وتوفى الديب يوم الثلاثاء الماضي، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 79 عاما.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان المحامي الشهير فريد الديب، يوم الثلاثاء الماضي، داخل مسجد السيدة زينب عقب صلاة العصر، وسط تواجد عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير.

ونقل جثمان الديب لتشيعه إلى مثواه الأخير في مقابر العائلة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.