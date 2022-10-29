إبراهيم عيسى: المواطن يدرك حرج ودقة المشهد ولا يترجم ألمه برد فعل غاضب

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن تأثيرات القرارات الاقتصادية الأخيرة على الحياة اليومية هو ما يشغل المواطن المصري الآن والمجتمع المصري لا يمكن تصور ترجمة قلقه المشوب بحالة من الإحباط لفعل غاضب ساخط.

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن المواطن المصري يعرف أن المشهد في حالة من الحرج والدقة ولا يوجد بديل وأن الاقتصاد في أزمة وما يحدث هي حلول الأزمة الاقتصادية، قائلا: مفيش بدائل والاقتصاد في أزمة ودي حلول الأزمة.

وتابع إبراهيم عيسى: المواطن المصري متألم ومنزعج وعنده رغبة في أن واقعة يتحسن ولكن لن يتحسن بالفوضى والعصبية وده النضج الموجود عند المواطن، والأطراف السياسية أيضا مدركة أن في أزمة اقتصادية ونحن أمام لحظة اقتصادية صعبة نمر بها ووجهات نظر كلها صادقة ووطنية وصادرة من مدارس اقتصادية لها خبراتها.