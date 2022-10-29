 التشكيل الرسمي لـ نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو وباراناينسي - بوابة الشروق
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التشكيل الرسمي لـ نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو وباراناينسي

محمد عاطف
نشر في: السبت 29 أكتوبر 2022 - 9:56 م | آخر تحديث: السبت 29 أكتوبر 2022 - 9:58 م

يواجه فريق فلامنجو البرازيلي بقيادة مدربه دوريفال جونيور، نظيره أتلتيكو باراناينسي مساء اليوم السبت، في المباراة النهائية لبطولة كأس كوبا ليبرتادوريس 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فلامنجو و أتلتيكو باراناينسي، في العاشرة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والتي ستقام على ملعب مونومنتال روميرو في الإكوادور.

وجاء تشكيل فلامنجو في مواجهة اليوم كما يلي: 

حراسة المرمى: أديربار سانتوس

الدفاع: فيليبي لويز – ليو بيريرا – ديفيد لويز – روديني

خط الوسط: جواو جوميش – تياجو مايا – إيفرتون ريبيرو

الهجوم: جابريل باربوسا – بيدرو – جيورجان دي أراسكايتا.

فيما يمثل فريق أتلتيكو باراناينسي  في نهائي كوبا ليبرتادوريس كل من:

حراسة المرمى: تياجو بينتو

الدفاع: أبينير فينيسيوس – تياجو هيلينيو – بيدرو هنريكي – كهيلفين

خط الوسط: فيرناندينيو – هوجو مورا – أليكس سانتانا

الهجوم: فيتور بوينو – فيتور روكي – فيتينيو


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