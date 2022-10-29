التشكيل الرسمي لـ نهائي كوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو وباراناينسي

يواجه فريق فلامنجو البرازيلي بقيادة مدربه دوريفال جونيور، نظيره أتلتيكو باراناينسي مساء اليوم السبت، في المباراة النهائية لبطولة كأس كوبا ليبرتادوريس 2022.
ومن المقرر أن تنطلق مباراة فلامنجو و أتلتيكو باراناينسي، في العاشرة من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والتي ستقام على ملعب مونومنتال روميرو في الإكوادور.
وجاء تشكيل فلامنجو في مواجهة اليوم كما يلي:
حراسة المرمى: أديربار سانتوس
الدفاع: فيليبي لويز – ليو بيريرا – ديفيد لويز – روديني
خط الوسط: جواو جوميش – تياجو مايا – إيفرتون ريبيرو
الهجوم: جابريل باربوسا – بيدرو – جيورجان دي أراسكايتا.
فيما يمثل فريق أتلتيكو باراناينسي في نهائي كوبا ليبرتادوريس كل من:
حراسة المرمى: تياجو بينتو
الدفاع: أبينير فينيسيوس – تياجو هيلينيو – بيدرو هنريكي – كهيلفين
خط الوسط: فيرناندينيو – هوجو مورا – أليكس سانتانا
الهجوم: فيتور بوينو – فيتور روكي – فيتينيو