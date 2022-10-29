الدبيبة والمشري يرحبان بتمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا

‏رحب رئيسا حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد عمل البعثة الأممية في ليبيا.

واعتبر الدبيبة أن دعوة القرار لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سريع ضمن تمسكه بخارطة الطريق "يعني بكل وضوح أن السلطة التنفيذية الحالية هي جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات"، مجددًا دعوته الأطراف المعطلة للانتخابات إلى "الإيفاء بالتزاماتها".

وأكد دعم استراتيجيات تقوية البعثة الأممية، بما يضمن جهودها لدعم الحلول السياسية والمسائل المرتبطة بالتحول الديمقراطي في ليبيا.

وأبدى الدبيبة تفاؤله بتطابق موقف مجلس الأمن مع موقفه الرافض للأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو تعميق الانقسام في ليبيا، إلى جانب رفضه الحلول العسكرية ومحاولات الاستيلاء على السلطة، مما يقوض العملية السياسية برمتها ويهدد الاستقرار والسلم الأهلي.

‏وأكد الدبيبة المضي قدمًا في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أكدها قرار مجلس الأمن لإنهاء المراحل الانتقالية وإنجاز الانتخابات، مستندا في ذلك على دعم الشعب لتغيير الواقع السياسي الحالي، ودعمًا لمقررات المؤتمرات والملتقيات الدولية الداعمة للحل السياسي في ليبيا.

‏وطالب الدبيبة جميع الأطراف الدولية باحترام قرار مجلس الأمن بشأن احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

بدوره قال المشري، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم السبت، إن "القرار يتطابق مع رؤيتنا للحل في بلادنا من أجل مرحلة الاستقرار، وتحقيق السلام والتنمية والرخاء لشعبنا الليبي".

وأصدر مجلس الأمن أمس الجمعة قرارا بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2023.

ورفض القرار الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى عنف أو انقسامات في ليبيا، وأقر برغبة الشعب الليبي في أن يكون له رأي في من يحكم، من خلال الانتخابات، حاثا المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على الاتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، على أساس دستوري وقانوني.