الإسماعيلي يواجه القناة وديا خلال فترة توقف الدوري

أعلن الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد صالح وأشرف عبد الكريم، عن إقامة مباراة ودية ضد فريق القناه يوم 7 نوفمبر المقبل استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري العام.

وذلك في إطار البرنامج المحدد من قبل الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو، من أجل تجهيز جميع اللاعبين تحضيرا للارتباطات المقبلة.

وأكدت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة برئاسة عامر حسين، أن المواعيد الجديدة لمباراتي الإسماعيلي ضد فيوتشر وفاركو والتى تم تأجيلها بسبب مؤتمر المناخ.

ويواجه الإسماعيلي، الإتحاد السكندري يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب الإسكندرية، في تمام الساعة الخامسة مساءً في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري، بينما يلاقي الفريق القاهري في الجولة الثالثة يوم 12 ديسمبر القادم في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.