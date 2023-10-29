استمرار الاشتباكات بين المقاومة الإسلامية وجيش الاحتلال في منطقة إيرز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الأحد، باستمرار الاشتباكات بين المقاومة الإسلامية وجيش الاحتلال في منطقة إيرز.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش استهدف عددا من مسلحي القسام داخل منطقة إيرز، بعد خروجهم من نفق في محيطها.

بينما قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، مساء اليوم الأحد، إنها استهدفت موقع الإسرائيلي بقذائف الهاون والصواريخ.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأحد: «كتائب القسام تدك موقع إيرز الصهيوني بقذائف الهاون والصواريخ، لقطع النجدات عن الآليات المشتعلة التي تم استهدافها في محيط الموقع».

وفي وقت سابق، نفّذت عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر إيرز شمال غرب قطاع غزة.

وقالت الكتائب إن «عناصرها أكدوا اشتعال النيران في عدد من الآليات المستهدفة غرب موقع إيرز، والإجهاز على عدد من الجنود بداخلها».

وأشارت إلى قصف الآليات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف الهاون، معلنة أن عناصرها استهدفوا دبابتين للقوات المتوغلة شمال غرب غزة وأشعلوا النيران فيهما.

كما أعلنت كتائب القسام قصف قاعدة «رعيم» العسكرية برشقة صاروخية.

ولفتت إلى قصف تحشدات العدو في كيبوتس «نحال عوز» بعدد من قذائف الهاون.