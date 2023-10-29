فلسطين: القرار الأممي الداعي لهدنة إنسانية في غزة مهم سياسيا وقانونيا وأخلاقيا

قال السفير إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، إن القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة والذي يدعو لهدنة إنسانية في قطاع غزة، له أهمية سياسية وقانونية وأخلاقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «cbc»، مساء الأحد، أن القرار غير نافذ نظرا لغياب الإرادة الدولية في مجلس الأمن.

وأوضح أن القرار يتضمن الدعوة لهدنة إنسانية تقود إلى وقف إطلاق النار، وهو الهدف الأساسي حاليا.

وشدد على الحاجة لهدنة إنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن المواطنين يستخدمون مياه البحر في ظل حرمان القطاع من المياه.

ولفت إلى قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، موضحا أنه من الضروري أن يكون هناك صوت عقل لوقف ما يحدث.

ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا شاملة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 8005 أشخاص في إحصاء رسمي لكنه غير نهائي.