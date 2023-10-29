التعليم الفلسطينية: استشهاد 2000 طالب في غزة جراء العدوان الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور، استشهاد 2000 طالب في قطاع غزة؛ بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أشار الخضور، إلى تسجيل أكثر من 70 شهيدا من الكادر التعليمي في العدوان المستمر منذ 23 يوما، بالإضافة إلى تعرض 200 مدرسة للعدوان.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وقصفه المكثف على قطاع غزة وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنية التحتية لليوم الـ23 على التوالي، منذ 7 أكتوبر.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن تسجيل 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الأنقاض، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر، يوم 7 أكتوبر الجاري.

ودعا في بيان له، صباح الأحد، جميع الدول والهيئات إلى «التحرك سريعا لوقف المحرقة بغزة، وإدخال كل الاحتياجات الخدماتية والإنسانية لقطاع غزة قبل فوات الأوان».