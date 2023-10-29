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مصادر فلسطينية: مستعمرون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

د ب أ
نشر في: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 1:57 م | آخر تحديث: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 1:57 م

أفادت مصادر محلية فلسطينية بـ"اقتحام" عشرات "المستعمرين"، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، عن المصادر قولها إن "عشرات المستعمرين اقتحموا باحات الأقصى من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة".

وحسب المصادر ، "شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت وصول المصلين إلى باحاته، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم داخله".


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