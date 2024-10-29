تُقام اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم على رأسها مواجهة الأهلي ضد العين الإماراتى فى كأس إنتركونتيننتال ، إلى جانب مباراة ميلان ضد نابولي فى الدوري الإيطالي.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال»

الأهلي X العين الإماراتى – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس

ريفر بليت الأرجنتيني X أتلتيكو مينيرو البرازيلي – الساعة 3:30 صباحا

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري X بولونيا – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2

ليتشي X هيلاس فيرونا – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان X نابولي – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ساوثهامتون X ستوك سيتي – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

برينتفورد X شيفيلد وينزداي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ايكستريمادورا X جيرونا – الساعة 11 مساء

ريال خايين X قاديش – الساعة 11 مساء

لوسينا X ليجانيس – الساعة 11 مساء

بياسان X قرطاجنة – الساعة 11 مساء

لاس روزاس X إشبيلية – الساعة 11 مساء

سان فيسينتي X ريال سوسيداد – الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

لايبزيج X سانت باولي – الساعة 9 مساء

أوجسبورج X شالكه 04 – الساعة 9 مساء

باير ليفركوزن X ايلفرسبيرج – الساعة 9 مساء

كيكرز أوفينباخ X كارلسروه – الساعة 9 مساء

فولفسبورج X بوروسيا دورتموند – الساعة 10:45 مساء

شتوتجارت X كايزرسلاوترن – الساعة 10:45 مساء

كولن X هولشتاين كي – الساعة 10:45 مساء

يان ريجينسبورج X جروتر فيورث – الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين

النجمة X الرائد – الساعة 6 مساء على قناة SSC 2

الطائي X الهلال – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1

النصر X التعاون – الساعة 8:30 مساء على قناة SSC 1

الفيحاء X العربي – الساعة 8:30 مساء على قناة SSC 2