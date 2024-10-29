تُقام اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم على رأسها مواجهة الأهلي ضد العين الإماراتى فى كأس إنتركونتيننتال ، إلى جانب مباراة ميلان ضد نابولي فى الدوري الإيطالي.
يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال»
الأهلي X العين الإماراتى – الساعة 8 مساء على قناة on time sport
مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس
ريفر بليت الأرجنتيني X أتلتيكو مينيرو البرازيلي – الساعة 3:30 صباحا
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كالياري X بولونيا – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2
ليتشي X هيلاس فيرونا – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
ميلان X نابولي – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
ساوثهامتون X ستوك سيتي – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1
برينتفورد X شيفيلد وينزداي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
ايكستريمادورا X جيرونا – الساعة 11 مساء
ريال خايين X قاديش – الساعة 11 مساء
لوسينا X ليجانيس – الساعة 11 مساء
بياسان X قرطاجنة – الساعة 11 مساء
لاس روزاس X إشبيلية – الساعة 11 مساء
سان فيسينتي X ريال سوسيداد – الساعة 11 مساء
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
لايبزيج X سانت باولي – الساعة 9 مساء
أوجسبورج X شالكه 04 – الساعة 9 مساء
باير ليفركوزن X ايلفرسبيرج – الساعة 9 مساء
كيكرز أوفينباخ X كارلسروه – الساعة 9 مساء
فولفسبورج X بوروسيا دورتموند – الساعة 10:45 مساء
شتوتجارت X كايزرسلاوترن – الساعة 10:45 مساء
كولن X هولشتاين كي – الساعة 10:45 مساء
يان ريجينسبورج X جروتر فيورث – الساعة 10:45 مساء
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين
النجمة X الرائد – الساعة 6 مساء على قناة SSC 2
الطائي X الهلال – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1
النصر X التعاون – الساعة 8:30 مساء على قناة SSC 1
الفيحاء X العربي – الساعة 8:30 مساء على قناة SSC 2