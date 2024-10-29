 مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة..الأهلي ضد العين - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 8:56 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة..الأهلي ضد العين

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 8:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 8:21 ص

تُقام اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم على رأسها مواجهة الأهلي ضد العين الإماراتى فى كأس إنتركونتيننتال ، إلى جانب مباراة ميلان ضد نابولي فى الدوري الإيطالي.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال»

الأهلي X العين الإماراتى – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

مواعيد مباريات كأس الليبرتادوريس

ريفر بليت الأرجنتيني X أتلتيكو مينيرو البرازيلي – الساعة 3:30 صباحا

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري X بولونيا – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 2    

ليتشي X هيلاس فيرونا – الساعة 8:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1  

ميلان X نابولي – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ساوثهامتون X ستوك سيتي – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

برينتفورد X شيفيلد وينزداي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ايكستريمادورا X جيرونا – الساعة 11 مساء

ريال خايين X قاديش – الساعة 11 مساء

لوسينا X ليجانيس – الساعة 11 مساء

بياسان X قرطاجنة – الساعة 11 مساء

لاس روزاس X إشبيلية – الساعة 11 مساء

سان فيسينتي X ريال سوسيداد – الساعة 11 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

لايبزيج X سانت باولي – الساعة 9 مساء

أوجسبورج X شالكه 04 – الساعة 9 مساء

باير ليفركوزن X ايلفرسبيرج – الساعة 9 مساء

كيكرز أوفينباخ X كارلسروه – الساعة 9 مساء

فولفسبورج X بوروسيا دورتموند – الساعة 10:45 مساء

شتوتجارت X كايزرسلاوترن – الساعة 10:45 مساء

كولن X هولشتاين كي – الساعة 10:45 مساء

يان ريجينسبورج X جروتر فيورث – الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين

 النجمة X الرائد – الساعة 6 مساء على قناة SSC 2

الطائي X الهلال – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1 

النصر X التعاون – الساعة 8:30 مساء على قناة SSC 1 

الفيحاء X العربي – الساعة 8:30 مساء على قناة SSC 2


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك