الأمم المتحدة تحث الدول على زيادة المناطق المحمية لتحقيق أهداف حماية الطبيعة 2030

دعت الأمم المتحدة دول العالم يوم الاثنين إلى التحرك بوتيرة أسرع لتحقيق أهداف حماية الطبيعة بحلول عام 2030.

وبلغت نسبة أراضي كوكب الأرض المحمية 6ر17٪ ونسبة المياه 4ر8٪، وذلك بحسب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي قدم يوم الاثنين تقرير الكوكب المحمي 2024 أمام مؤتمر الأمم المتحدة السادس عشر للتنوع البيولوجي (كوب 16) في كالي بكولومبيا.

وقال البرنامج إنه يتعين على دول العالم التصرف بسرعة أكبر لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر السابق بمونتريال عام 2022.

ويهدف الإطار، الذي وقعته نحو 200 دولة، إلى حماية ما لا يقل عن 30٪ من المناطق البرية والبحرية في العالم بحلول عام 2030.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن: "هناك جهود كبيرة تبذل على المستوى الوطني وشهدنا بعض التقدم. وتجاوزت 51 دولة وإقليما بالفعل تغطية نسبة 30٪ على الأرض ، و 31 دولة وإقليما في البحر ".

وأضافت المسؤولة الأممية:" تظهر هذه الإنجازات أنه لا يزال لدينا الوقت لسد أوجه القصور وجعل المناطق المحمية والمحفوظة موردا هائلا للناس والطبيعة كما يجب أن تكون."

وقالت المدير العام للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة جريثيل أجيلار ، إن "هذا التقرير تذكير واضح بأنه مع بقاء ست سنوات فقط حتى عام 2030 ، تضيق النافذة تغلق أمامنا للحفاظ على 30٪ من الأرض بشكل عادل وهادف" .

وأضافت: "إن '30 في 30' هدف طموح، لكنه هدف لا يزال تحقيقه ممكنا إذا عمل المجتمع الدولي معا عبر الحدود، والتركيبة السكانية والقطاعات".