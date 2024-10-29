كولر: استحقينا الفوز أمام العين ونعمل لحل مشكلة إهدار الفرص

عبر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادة كبيرة بعد الفوز على العين الإماراتي والتتويج بلقب كأس القارات الثلاث.

الأهلي فاز على ضيفه العين الإماراتي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة إنتركونتيننتال، ليتوج بلقب كأس القارات الثلاث.

وقال مارسيل كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «قدمنا مباراة قوية ضد خصم عنيد ولكننا درسناهم بشكل جيد وحقننا فوزًا مستحقًا وأداءً كبيرًا ونتيجة كبيرة».

وأضاف: «أرى أننا نستطيع تقديم مستوى أفضل وهذا حديثي مع اللاعبين، سعيد بالأداء الرجولى، قدمنا مباراة جيدة وسجلنا أهدافًا واستحقينا الفوز».

وأوضح: «طاهر معنا من سنتين، بدأ بشكل جيد ثم تعرض لإصابة وكنت أتمنى عودته لأنني أعرف قدراته الفنية والبدنية وقوته وهذا ما رأيناه في المباريات الأخيرة، ولكنه كان يحتاج بعذ الثقة بعد العودة من الإصابة».

وتابع: «ياسر إبراهيم لاعب قوي، تعرض للإصابة في الموسم الماضي ولعب بعد فترة من الغياب لكن كان عنده إصرار أن يعود ويكون أفضل وهو لاعب مهم عندي».

وواصل: «لدينا أشرف داري و يوسف أيمن وربيعة وكلهم لاعبون مهمون بالنسبة لي والكل يستطيع اللعب ويملك فرصة المشاركة أساسيًا».

وأردف: «مشكلة إهدار الفرص كلنا رأيناها في مباراة السوبر أمام الزمالك وكذلك اليوم أمام العين، وأعمل عليها منذ الموسم الماضي ويجب أن أكون صريحًا، نحتاج للتركيز أمام المرمى وشراسة في إنهاء الهجمة».

وتوج الأهلي في مباراة اليوم باللقب الأول ضمن ألقاب بطولة كأس القارات للأندية، التي تقام بدلًا من النظام القديم لكأس العالم للأندية.

وتأهل الأهلي -بطل إفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ- إلى مرحلة كأس التحدي المقررة في ديسمبر بالعاصمة القطرية الدوحة.