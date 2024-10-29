الحكومة الأيرلندية: قرار إسرائيل بحظر الأونروا كارثي ومخزي

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دعت الحكومة الإيرلندية المجتمع الدولي إلى إدانة والوقوف ضد خطوة إسرائيل بمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في غزة.

وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن كل من رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس ونائب رئيس الوزراء ميشيل مارتن أعربا عن اعتراضهما على حملة التضييق التي تنفذها إسرائيل ضد وكالة الأونروا.

وأبديا قلقهما بشأن العواقب المترتبة على القرار فيما يتعلق بالإبقاء على ما هو بالفعل تدفق محدود من المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في غزة.

كما أصدرت الحكومة الإيرلندية بيانا مشتركا مع إسبانيا والنرويج وسلوفينيا يدين تصويت الكنيست الإسرائيلي الذي سيحظر عمل الأونروا في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل.

كما صوت الكنيست على قطع العلاقات الرسمية بين إسرائيل والمنظمة الأممية.

وتأتي هذه التحركات وسط مزاعم إسرائيلية بأن الأونروا تحافظ على علاقات وثيقة مع حماس – وهي مزاعم ترفضها الوكالة بشدة.

وردا على ذلك، أدان هاريس حظر الأونروا بوصفه "كارثيا ومخزيا".

وقال:"أدين بشدة إقرار التشريع في الكنيست الإسرائيلي الذي يحظر الاتصال بين إسرائيل والأونروا. وإذا تم تنفيذه، فسيجعل من المستحيل على الأونروا القيام بدورها الحيوي في المنطقة، بما في ذلك تقديم المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".