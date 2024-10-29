رودري يتوج بالكرة الذهبية 2024 على حساب فينيسيوس

توج الإسباني رودري، لاعب مانشستر سيتي، بجائزة الكرة الذهبية «بالون دور» لأفضل لاعب في العالم 2024، في الحفل الذي تقيمه مجلة فرانس فوتبول، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويقام حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم 30 لاعبا، وخلال الحفل يتم توزيع جائزة أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل لاعب شاب وأفضل حارس مرمى وأفضل نادي.

وحسم رودري صراع الكرة الذهبية على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، الذي قاطع هو وريال مدريد حضور الحفل اعتراضا على فوز رودري حسبما كشفت تسريبات صحفية في الساعات القليلة التي سبقت الحفل.

وتوج رودري بلقبي البريميرليج واليورو، في عام 2024، مع مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا، بينما فاز فينيسيوس بالليجا ودوري أبطال أوروبا رفقة الميرينجي.

ويعد ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي في التتويج بجائزة البالون دور، برصيد 8 مرات، أعوام (2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021 و2023).

وجاء ترتيب الكرة الذهبية على النحو التالي:

1- رودري (مانشستر سيتي/ إسبانيا)

2- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد/ البرازيل)

3- جود بيلينجهام (ريال مدريد/ إنجلترا)

4- داني كارفاخال (ريال مدريد/ إسبانيا)

5- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي/ النرويج)

6- كيليان مبابي (ريال مدريد/ فرنسا)

7- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان/ الأرجنتين)

8- لامين يامال (برشلونة/ إسبانيا)

9- توني كروس (ريال مدريد سابقا/ ألمانيا)

10- هاري كين (بايرن ميونخ/ إنجلترا)

11- فيل فودين (مانشستر سيتي/ إنجلترا)

12- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن/ ألمانيا)

13- داني أولمو (برشلونة/ إسبانيا)

14- أديمولا لوكمان (أتالانتا/ نيجيريا)

15- نيكو ويليامز (أتليتك بلباو/ إسبانيا)

16- جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن/ سويسرا)

17- فيدي فالفيردي (ريال مدريد/ أوروجواي)

18- إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا/ الأرجنتين)

19- مارتن أوديجارد (أرسنال/ النرويج)

20 -هاكان تشالهان أوجلو (إنتر ميلان/ تركيا)

21- بوكايو ساكا (أرسنال/ إنجلترا)

22- أنطونيو روديجير (ريال مدريد/ ألمانيا)

23- روبن دياز (مانشستر سيتي/ البرتغال)

24- ويليام ساليبا (أرسنال/ فرنسا)

25- كول بالمر (تشيلسي/إنجلترا)

26- ديكلان رايس (أرسنال/ إنجلترا)

27- فيتينيا (باريس سان جيرمان/ البرتغال)

28- أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن/ إسبانيا)

29 - ماتيس هوميلس - روما/ دورتموند

29 - أرتيم دوفبيك - روما/ جيرونا