 نتنياهو يعقد اجتماعا لبحث حل دبلوماسي للحرب في لبنان - بوابة الشروق
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نتنياهو يعقد اجتماعا لبحث حل دبلوماسي للحرب في لبنان

وكالات
نشر في: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 6:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 6:34 م

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا اليوم لبحث كيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في لبنان.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن الحرب في الشمال (لبنان) ستنتهي قبل نهاية العام، بحسب ما أفادت به شبكة "الجزيرة" الإخبارية.
وفي وقت سابق من اليوم، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في دوفيف في الجليل الأعلى، وشلومي وكابري وحانيتا وبلدات أخرى بالجليل الغربي.
كما أفادت "الجزيرة" بأن صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية بالجليل الغربي.
هذا وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نقلت عن مصدر عسكري تأكيده مقتل جندي إسرائيلي متأثرا بجراح أصيب بها قبل أيام في معارك جنوبي لبنان.

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