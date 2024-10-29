وزراء العدل والتخطيط والتنمية المحلية يفتتحون فرع توثيق وشهر عقاري عين شمس

افتتح وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مأمورية شهر عقاري وفرع توثيق عين شمس، بحضور الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارات والمحافظة، وأعضاء مجلس النواب.



والتقى وزير العدل ببعض المواطنين واستمع إلى طلباتهم وشكاواهم، ووجه بسرعة حلها، وذلك خلال تفقد مقر الشهر العقاري وفرع التوثيق اللذان يعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد وفقاً لمنظومة التحول الرقمي.

وخلال الافتتاح تم عرض مادة فيلمية لشرح وتوضيح ما تم من أعمال في المقر بعد نقله وتطويره، والذي يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير مقرات الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، وهو ما يؤدي إلى حصول المواطنين على الخدمات المقدمة بسهولة ويسر.

يذكر أن مأمورية الشهر تتولى أعمال التسجيل العقاري وفقاً لأحكام القانون رقم (9) لسنة 2022، ويأتي افتتاح ذلك المقر استمراراً للتعاون المثمر والبناء بين وزارات العدل والتخطيط والتنمية المحلية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تيسيراً على المواطنين وتلبية لاحتياجات وظروف كل الفئات على مستوى الجمهورية.