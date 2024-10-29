شريف عامر: الأهلي تصنّع الخوف قبل مواجهة العين الإماراتي

علق الإعلامي شريف عامر، على فوز النادي الأهلي ببطولة كأس الإنتركونتيننتال بعد انتصاره على ضيفه العين الإماراتي بثلاثية نظيفة.

وقال خلال برنامجه «يحدث في مصر» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، إنه لا يعرف سبب قلق جمهور الأهلي منذ ما قبل المباراة.

وأضاف: «الأهلي عامل زي الشطار في المدارس اللي بيتصنعوا الخوف.. متبقاش عارف بيداروا إيه بالظبط ولا خايفين من الحسد».

وأشار إلى أن بعض مشجعي الأهلي كانوا يتخوفون من خط هجوم العين قبل المباراة، لكنهم في واقع الحال هم يتصنّعون الخوف.

وشدد على أن الأهلي حقق إنجازًا كبيرًا ويستحق التهنئة على ما حققه.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على العين بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وبذلك توج الأهلي بأول بطولة في كأس الإنتركونتيننتال (الأفروآسيوية والمحيط).

ومن المقرر أن يحصل الأهلي على مبلغ مليوني دولار، أي ما يعادل الـ97 مليون جنيه مصري، بينما يحصد العين مليون دولار، وفقًا لما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة بكأس إنتركونتيننتال مع الفائز من بطل ديربي الأمريكتين (بطل كوبا ليبرتادوريس- باتشوكا المكسيكي)، يوم السبت 14 من ديسمبر المقبل في الدوحة، في كأس التحدي.