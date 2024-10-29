قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني، محمود قماطي، إن تهديد وزير الدفاع الإسرائيلي باغتيال الأمين العام للحزب نعيم قاسم "لا يرهبنا"، مؤكدا أن "من يتصدى لمسؤولية قيادية في الحزب يعلم أنه مشروع شهيد.

وأضاف قماطي، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن "كل الشواغر في الهيكل القيادي لحزب الله ملئت"، مشيرا إلى أن "إعلان شغل الشيخ نعيم قاسم منصب الأمين العام لا يرتبط بتطور سياسي"، وأن "إعلان شغل منصب الأمين العام للحزب دليل قوي على متانة التنظيم".

وأكد قماطي أن "الحديث الإسرائيلي عن خسارتنا جزءا كبيرا من قوتنا الصاروخية كذب محض"، و"نقول للعدو إننا لم نستخدم بعد كامل قدراتنا الصاروخية".

كما شدد على أنه بإمكانهم توجيه "ضربات صاروخية قاسية للعدو بعمق 140 كيلومترا"، مضيفا: "لدينا صواريخ قادرة على إصابة أهداف أبعد ولم نستخدمها بعد، وقدرتنا الصاروخية قوية ومخزوننا يمكن أن يصمد فترة طويلة".

وأوضح أنه لم يصلهم أي مشروع أو مبادرة سياسية بشكل رسمي، مؤكدا أن "أولويتنا هي الميدان الآن ونعتمد على السيد نبيه بري في جانب السياسة"، وأنهم لا يقبلون بأي تفاوض تحت النار.