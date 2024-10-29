مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء عمله في الدقهلية

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لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله بهلتي، ووصل إلى مستشفي دكرنس في محافظة الدقهلية جثة هامدة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرفات النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى دكرنس العام بوصول شخص جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس إلى المستشفى، حيث تبين من المعاينة الأولية، مصرع المدعو«محمد.م، 43 عاما»، وتبين انه أثناء عمله بهيلتي، صعقه التيار الكهربائي.

وجرى نقله إلى المستشفى؛ لمحاولة إسعافه، لكنه وصل مفارقًا للحياة؛ لذا تم إيداع الجثة بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال الواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.