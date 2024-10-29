إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا: سنواصل العمل لضمان استمرارية الأونروا ودورها الإنساني

أكدت في بيان مشترك أن قانون حظر "الأونروا" سابقة خطيرة لعمل الأمم المتحدة

أدانت إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا، تصويت "الكنيست" الإسرائيلية على قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك، مساء اليوم الإثنين، إن "الأونروا تتمتع بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مضيفةً أن "عمل الوكالة ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وخاصة في السياق الحالي في غزة".

وتابعت: "يشكّل التشريع الذي أقرته الكنيست سابقة خطيرة للغاية لعمل الأمم المتحدة ولجميع منظمات النظام المتعدد الأطراف".

وأكدت الدول الأربع أنها ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استمرارية عمل الأونروا ودورها الإنساني.