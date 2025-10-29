وزير التعليم العالي يشارك في مؤتمر Going Global بلندن ويجتمع مع الطلاب المصريين الدارسين بالمملكة المتحدة

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، سلسلة من اللقاءات الهامة، خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن، على هامش المشاركة المصرية الفاعلة في مؤتمر "Going Global" السنوي المعني بتدويل التعليم العالي، والذي ينظمه المجلس الثقافي البريطاني خلال الفترة من ٢٧ إلى ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥.

والتقى الوزير بعدد من الطلاب المصريين الدارسين في المملكة المتحدة، في اجتماعٍ عُقد بمقر المكتب الثقافي المصري بلندن، بحضور السفير أشرف سويلم، سفير مصر بالمملكة المتحدة، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رشا حسين، المستشار الثقافي المصري بلندن، ومارك هوارد، رئيس المجلس الثقافي البريطاني في مصر، وهبة الزين، مدير التعليم بالمجلس الثقافي البريطاني في مصر.

وأكد الوزير خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة المتحدة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، كما استعرض رؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس ٢٠٢٣، والمبنية على محاور رئيسية تشمل: (التكامل، والتخصصات البينية، والمشاركة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، والاتصال، والابتكار وريادة الأعمال).

وأوضح عاشور أن من بين أولويات الوزارة الربط بين البرامج التعليمية ومتطلبات الصناعة وسوق العمل، التي تتماشى مع تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وكذلك السعي لتعظيم العائد من برامج الابتعاث والمنح البحثية من خلال نقل المعرفة والخبرات العلمية التي يكتسبها الدارسون إلى مصر، بما يخدم خطط التنمية الوطنية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور مصطفى رفعت خطط تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر، كما سلط الضوء على القواعد الجديدة للترقي في الدورة الخامسة عشرة للأساتذة وأعضاء هيئةالتدريس.

واقترح الطلاب المصريون تعزيز شبكة الخريجين المصريين بالخارج، لتصبح قناة فعالة لنقل الخبرات وتعزيز التعاون البحثي، بما يساهم في دفع عجلة التنمية في شتى المجالات بمصر.

وفي سياق متصل، التقى الوزير بوفد من شركة "Pearson" العالمية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات مع القطاع التعليمي الدولي، بهدف تطوير المهارات وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

وقدّم وفد شركة "Pearson" عرضًا مفصّلًا حول برامج التعليم والتدريب المهني المعتمدة دوليًا التي تقدمها، وعلى رأسها نظام "BTEC" الذي يُعد نموذجًا رائدًا ومعترفًا به عالميًا، لتدريب الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل الإقليمي والدولي.

واستعرض الوزير خلال اللقاء الأهداف الوطنية الإستراتيجية لتطوير التعليم العالي والتدريب المهني والتقني، بما يتوافق مع متطلبات تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكد وفد شركة "Pearson" خلال اللقاء التزام الشركة الكامل بتقديم خبراتها التقنية والتربوية للوزارة، معربا عن رغبته في تصميم برامج مشتركة تلبي الاحتياجات الوطنية، وتعزز من قدرات الخريجين المصريين، وتمكنهم من المنافسة في بيئة العمل العالمية.