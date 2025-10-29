إندونيسيا وأستراليا تجريان تدريبا عسكريا مشتركا على مواجهة الكوارث

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تجري القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية وقوات الدفاع الأسترالية، تدريبا عسكريا مشتركا على مواجهة الكوارث في ليباك بمنطقة بانتين الإندونيسية، خلال الفترة من 27 وحتى 31 أكتوبر الجاري.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، عن البريجيدير جنرال إيدي سابوترا، قائد منتجع مولانا يوسف العسكري 064"، قوله اليوم الأربعاء: "نعمل على تعزيز التعاون في مجال الدفاع الإنساني من خلال التدريب المشترك "باكتي كانيني أوسيندو 2025"؛ لتعزيز الاستعداد للكوارث في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

جدير بالذكر أن التدريب يعد جهدا لبناء القدرات، ويهدف إلى تحسين التوافق والتنسيق بين الجيشين.

ويتضمن التدريب، محاكاة لمواجهة الكوارث، حيث يعمل الجنود الإندونيسيون والأستراليون تحت قيادة موحدة، لتعزيز قدراتهم في أداء مهامهم الإنسانية.