 رئيس وزراء مالطا يرفض العفو عن رجل أعمال في التحقيق بقضية مقتل صحفية - بوابة الشروق
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رئيس وزراء مالطا يرفض العفو عن رجل أعمال في التحقيق بقضية مقتل صحفية

جوزيف موسكات
جوزيف موسكات
فاليتا - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 7:21 ص | آخر تحديث : الجمعة 29 نوفمبر 2019 - 7:21 ص

رفض رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات طلب العفو عن أحد كبار رجال الأعمال والذي أدعى أن أحد مساعدي موسكات السابقين أمر بقتل صحفية.

وكان رجل الأعمال يورجن فينيش، وهو نفسه مشتبه به في التحقيق في جريمة القتل، يسعى للحصول على حصانة من المقاضاة في مقابل تقديم معلومات حول القضية.

أعلن موسكات هذا بنفسه في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون في الساعة الثالثة صباحًا (0200 بتوقيت جرينتش) اليوم الجمعة بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء امتد حتى الساعات الأولى من الصباح.

وزعم فينيش أن اغتيال الصحفية دافني كاروانا جاليزيا عام 2017 كان فكرة كيث شمبري، الذى عمل رئيسا لهيئة موظفي مكتب رئيس الوزراء جوزيف موسكات حتى يوم الاثنين الماضي .

وقال موسكات إنه لا توجد أسباب لمنح العفو، وأن القرار وافق عليه مفوض الشرطة والنائب العام.


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