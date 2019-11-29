بلومبرج: أردوغان يعتزم طلب أموال من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبة زعماء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بأموال الأسبوع المقبل، عندما يلتقيهم على هامش الاحتفال بالذكرى السبعين لإنشاء منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن الزعماء الأربعة سيجتمعون في المملكة المتحدة في 3 ديسمبر المقبل، وفقًا لبيان أصدره مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس، وسيكون هناك الكثير للتحدث بشأنه- بما في ذلك الأموال التي يحتاجها أردوغان من أجل تمويل سياساته باهظة التكلفة في سورية.

ودخلت تركيا في خلاف مع حلفائها في حلف الناتو بشأن هجومها العسكري الأخير في شمال شرق سورية، وشرائها منظومات صواريخ روسية من طراز إس-400. وهناك نزاع متبادل حول كيفية تعامل الحلف مع المقاتلين الأكراد الذين عملوا إلى جانب الغرب ضد تنظيم الدولة (داعش)، لكن تركيا تعتبرهم إرهابيين.

وقال ماكرون أمس الخميس إن تركيا لا يمكن أن تتوقع تضامنًا من حلفائها بشأن حملة عسكرية شنتها "كأمر واقع". فيما رد سريعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قائلاً إن فرنسا كانت تحاول إقامة "دولة إرهابية" في سورية من خلال دعم وحدات حماية الشعب الكردية.