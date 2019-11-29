هولندا تدعم فرنسا في مهمة مراقبة الأمن البحري في منطقة الخليج

تشارك هولندا في مهمة أوروبية معتزمة لمراقبة الطرق البحرية في منطقة الخليج .

وأعلنت وزارة الدفاع الهولندية اليوم الجمعة من لاهاي أن مجلس الوزراء الهولندي وافق على إرسال فرقاطة إلى المنطقة بدءا من يناير إلى يونيو 2020، بهدف رفع درجة الأمن في منطقة الخليج التي تواجه أزمات عدة.

وقالت الوزارة إن فرنسا كانت تقدمت بمبادرة عن هذه المهمة.

وأضافت أن المهمة التي أطلق عليها "الوعي بمضيق هرمز" تشمل الجزء الغربي من خليج عمان وشرقي الخليج العربي وممر هرمز.

ويعتبر هذا الممر البحري شريان مرور مهما لنقل البترول خاصة إلى آسيا.

وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أعلنت الأسبوع الماضي أن قيادة "مهمة المراقبة البحرية الأوروبية" ستقام على أرض القاعدة البحرية الفرنسية في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث يتمركز حوالي 650 جندي.

وكان متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أوضح في رد على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) في بروكسل بأن الاقتراح الفرنسي لم يتم التعامل معه على المستوى الأوروبي.

أما في باريس فيتردد أن ألمانيا قد طلب منها المشاركة إلا أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت برلين ستشارك في هذه المهمة أم لا.

وقالت وزارة الدفاع في لاهاي إن الاضطرابات ازدادت في المنطقة بشدة، مشيرة إلى أن الأحداث التي تؤثر على الملاحة هناك وتتسبب في مزيد من انعدام الأمن لها عواقب مباشرة على الاقتصاد العالمي وعلى شركات صناعة السفن الهولندية.

وكان تحالف بقيادة القوات الأمريكية لتأمين خطوط الملاحة التجارية في المنطقة المحيطة بمضيق هرمز تم تدشين مقره في مركز القيادة الأمريكية بالبحرين.