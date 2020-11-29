جراحة ناجحة للاعب سلة الرأس الأخضر بعد إصابته بقطع فى وتر أكيليس

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أعلن هشام أشرف، رئيس اللجنة الطبية لتصفيات المنطقة الخامسة لكرة السلة " رجال" نجاح العملية الجراحية التى خضع لها اللاعب سيكوبا كوندى، من منتخب الرأس الأخضر " كاب فيردى " بعد ثبوت اصابته بقطع فى وتر اكيلس وذلك بمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة.

وكان اللاعب قد أصيب الخميس الماضى على هامش مشاركته في تدريبات منتخب بلاده قبل انطلاق البطولة ب24 ساعة وتم نقله الى مستشفى مصطفى كامل العسكرى واثبتت الاشعة إصابته بقطع فى وتر أكيلس.

وأوضح رئيس اللجنة الطبية، أن العملية الجراحية التى خضع لها اللاعب اجريت تحت تحت رعاية لواء طبيب، خالد فراج، مدير مستشفى القوات المسلحة بالإسكندرية و اللواء طبيب، خالد محروس رئيس قسم العظام بالمستشفي والذي قام باجراء الجراحة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية للبطولة.

وأكد هشام أشرف، على نجاح العملية والسماح بمغادرة اللاعب من المستشفى بعد الإطمئنان عليه وعودته لمقر فندق اقامة منتخب الرأس الأخضر.

ويشارك منتخب الرأس الأخضر فى تصفيات المنطقة الخامسة لكرة السلة رجال، المؤهلة لبطولة افريقيا مع منتخبات مصر والمغرب وأوغندا والتى تقام على صاله الدكتور كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري خلال الفترة من 27 لـ 29 نوفمبر .