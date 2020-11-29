محمد على خير: أعتذر لشيكابالا كمشجع أهلاوي وأرفض إهانته لأنه لاعب عظيم

توجه الإعلامي محمد على خير، باعتذار لنجم الزمالك شيكابالا، وذلك بعد السباب الذي تعرض له من مجموعة من مشجعي الأهلي، قائلًا: «كمشجع أهلاوي أعتذر لشيكابالا وأرفض الأفعال الشنعاء بتشبيه بحيوان ما، فهو لاعب عظيم وأمتعتنا، وهدفه لوحة فنية».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن ما حدث أمس يخرج عن الروح الرياضية، معربًا عن أمنياته في استمرار حملة لا للتعصب، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.

وأردف: «يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أخرج اليوم صلاح في مباراة بالدوري الإنجليزي وهذا من حقه، ولكنى استاءت من تصرف صلاح بغضبه عند استبداله، وأتمنى من صلاح ألا يتكرر ذلك، ورغم ذلك، فحينما سئل كلوب عن الواقعة فقال هذا أمر طبيعي ولكنى خشيت عليه من الإصابات والإجهاد.. وهذه المشاركة الثالثة للاعب بعد تعافيه من كورونا».

وتنمر عدد من جماهير النادي الأهلي على لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق «شيكابالا»، وذلك عقب نهائي بطولة إفريقيا الذي أقيم، أول أمس الجمعة بين الأهلي والزمالك، وانتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وخلال الساعات الماضية، تصدر فيديو تتراوح مدته نحو 45 ثانية مواقع التواصل الاجتماعي تجمع فيه عدد من الجماهير حاملين كلب أسود اللون وأطلقوا عليه اسم شيكابالا.