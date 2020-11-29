رئيس قضاة الإسكندرية يناقش مواجهة كورونا مع مسئول بشركة مصل أمريكية

ناقش، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، المستشار عبد العزيز أبو عيانة، اليوم السبت، مع نائب كبير الأطباء لشئون طب وسلامة الدواء بشركة أبحاث وصناعة المصل واللقاح، بولاية ميريلاند، الأمريكية، الدكتور أشرف الفقي؛ سُبل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التي يمر بها العالم.

وجاء اللقاء في حضور المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والمستشار عزت أبوالخير، الرئيس بمحكمه الاستئناف، حيث تطرق اللقاء إلى أحدث ما توصلت إليه الأبحاث الخاصة بكورونا، ومدى التوصل إلى مصل لعلاجه، ونسبة تحقيق الاستفادة بذلك في حسن إدارة سير العدالة ووفقًا للمعايير الطبية الوقائية المستحدثة.

وأشاد الجانبان بجهود رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية؛ في التعامل مع جائحة كورونا بمنتهي الحرفية، والمرور بالبلاد بأقل الأضرار والخسائر، وانحياز الدولة الكامل للمواطن المصري، الذي وجب عليه الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية، حيث أن وعي الشعب، هو المصل الحقيقي في مواجهة تلك الجائحة.

ووفقًا لبيان صحفي، فقد وجه الجانبين الشكر لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، وجميع أطباء مصر، والجهاز الطبي المعاون "التمريض"، الذين يضحون بالغالي والنفيس، ويقدمون أرواحهم؛ فداءًا للشعب المصري، داعين المولى عز وجل أن يرحم شهدائهم.

وأثنى رئيس قضاة الإسكندرية، على جهود وزير العدل، المستشار عمر مروان، نحو حماية القضاة، وأعضاء النيابة العامة، وموظفي المحاكم، وجمهور المتقاضين المتعاملين معهم، وحرصه على تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس بينهم، وتجلى ذلك من خلال جعل نيابة الإسكندرية لشئون الأسرة، أول نيابة في مصر تعمل بنظام الشباك الواحد.