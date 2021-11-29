عضو اتصالات النواب: مستوى موظفي خدمة العملاء سيئ بسبب تدنى تدريبهم

أكدت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه حال تنفيذ برامج تدريب جيدة للعاملين في خدمة العملاء سيؤهلهم بصورة لا تجعل الموظف يفقد صوابه أمام العملاء، موضحة أن سبب حالة الانفعال الموجودة مؤخرا من موظفي خدمة العملاء مرتبطة بعدم تدريبهم بشكل جيد وعدم استيعابهم لقواعد العمل.

وأضافت الدكتورة مها عبد الناصر، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس،" أن موظف خدمة العملاء عليهم التعامل بصورة مختلفة مع العميل بعيدا عن المشاكل الشخصية.

واستكملت: "عدم التدريب بشكل جيد هو ما يجعل مستوى موظفي خدمة العملاء سيئًا، وفى حالة التعدي والتجاوز من العميل لابد رد الفعل يكون استدعاء المسئول أو الانسحاب من النقاش وليس رد الاعتداء باعتداء"، لافتة إلى أنه لا يتم الرجوع للمكالمات المسجلة في خدمة العملاء إلا عند تصعيد الأمر من العميل.