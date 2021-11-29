الحكومة الألمانية تنأى بنفسها عن سماح ولايات بامتلاء الاستادات بالجماهير

نأت الحكومة الألمانية بنفسها عن قرارات بعض الولايات بالسماح بامتلاء استادات كرة القدم بالجماهير.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين إن كل اختلاط في هذه المرحلة الحالية من جائحة كورونا ينطوي على خطر الإصابة بالعدوى.

وأضاف زايبرت أنه لهذا السبب " من الصعب تماما أن نفهم" كيف يتجمع50 ألف شخص في استاد بينما يتم إغلاق أسواق لعيد الميلاد في أماكن أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة كولون ومونشنجلادباخ أقيمت أول أمس السبت بحضور 50 ألف شخص بينما أقيمت مباراة لايبزج وليفركوزن بدون جماهير.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الداخلية (المسؤولة عن النشاط الرياضي في البلاد) إن هذا التفاوت بين الولايات " غير مرض تماما" مشيرا إلى أن وزير الداخلية هورست زيهوفر يرى في ذلك مؤشرا على أن فرض لائحة موحدة يمكن أن يكون أمرا منطقيا

من جانبه قال هنريك ويست، رئيس ولاية شمال الراين –ويستفاليا في تصريحات لقناة "ايه آر دي" : "رأينا على مدار الاسبوع صورا لكرة القدم، لكن على الجانب الأخر كان لدينا مرضى يسافرون من الولايات الأخري لأن الوضع مازال تحت السيطرة".

وأضاف: "هناك أشياء لا يمكن أن تتماشى معا".

وتابع: "لا يمكننا الانتظار حتى يتم تعيين مستشار جديد، هذا يوضح سبب ضرورة اتخاذ إجراء جديد في الأيام القادمة..يفضل أن يكون غدا".

وقال كريستيان ليندنر، المرشح لتولي منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة بعد انتخابات أيلول/سبتمبر في تصريحات لقناة "ايه آر دي": "رغم كوني محبا لكرة القدم ، فإن رؤية الجماهير في الملاعب بهذا الشكل ليس صحيحا".

وتتبع أندية الدوري الألماني سياسات مختلفة حينما يتعلق الأمر بالسماح بدخول المشجعين الحاصلين على لقاح فقط، أو المتعافين أو أصحاب الفحوص بنتائج سلبية".

وتحدث توماس هيتسلزبرجر، رئيس نادي شتوتجارت عن التأُثير المالي لعودة المباريات بدون حضور جماهيري، حيث تم منع الجماهير من الحضور في الموجتين الأولى والثانية.

وأضاف هيستلزبرجر في تصريحات لإذاعة "إس دبيلو آر": "نحن ناد كبير ولدينا ملعب بسعة جماهيرية كبيرة، ونحن نتعمد أيضا على عائدات بيع التذاكر، إذا ضاع كل ذلك فسنتأثر بشكل واضح، هذا سبب أن إقامة المباريات بدون حضور جماهيري أمر مؤثر بالنسبة لنا".

وأوضح: "بالطبع يمكنني تفهم سبب ذلك، لكنني اتمنى حدوث أمر وسط ما بين الحضور الجماهيري بسعة كاملة أو إقامة المباريات بدون حضور جماهيري".