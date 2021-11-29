وزير السياحة يبحث الاستعدادات الخاصة لاحتفالية سانت كاترين

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اجتماعاً موسعاً لمناقشة مستجدات الأعمال الخاصة بالاستعدادات والتجهيزات الخاصة باحتفالية الترويج السياحي لموقع سانت كاترين، والتي ستُقام خلال الفترة القادمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء في إطار مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم.

وقد حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومستشار محافظ جنوب سيناء، وقيادات من وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وممثلي الشركة المنفذة للاحتفالية.

وخلال الاجتماع تم استعراض ملامح الاحتفالية من برنامج ومحتوي وتجهيزات وعروض فنية لإخراج الحدث بما يليق بمكانة مصر بين مصاف دول العالم.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات التي يعقدها وزير السياحة والآثار بصفة مستمرة لمتابعة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بهذه الاحتفالية.

ومن ضمن فعاليات هذه الاحتفالية إنتاج وعرض فيلم سياحي ترويجي لموقع سانت كاترين والذي سيتم خلاله الاستعانة بعدد من الشخصيات، بالإضافة إلى تصوير عدد من الأماكن لإبراز قدسية سانت كاترين والمقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية بها كأحد المواقع الأثرية المصرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، ونموذج للسياحة البيئية والمستدامة حيث أنها أحد أهم المحميات الطبيعية في مصر، كما تم اختيارها لتكون نموذج للسياحة الريفية ضمن المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

جدير بالذكر أن إقامة هذه الاحتفالية يأتي ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للترويج السياحي للمناطق الأثرية والسياحية المصرية، وفقا للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي أعدها تحالف كندي إنجليزي متخصص لإبراز المقصد السياحي المصري والترويج له كمقصد آمن حي نابض بالحياة من خلال عدة محاور من بينها تنظيم عدد من الفعاليات على مدار العام في المحافظات والمناطق السياحية المصرية المختلفة.

ويعد موقع سانت كاترين هو أحد المقاصد السياحية المصرية الهامة حيث السياحة الروحانية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال.