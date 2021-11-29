أعلنت المفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات، اليوم الاثنين، أن العدد الكلي للمترشحين لمجلس النواب حتى أمس بلغ 2757 مرشحا موزعين على الدوائر الانتخابية.

وأوضحت المفوضية - وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) - أن العدد الكلي لبطاقات الناخب المستلمة منذ مباشرة توزيعها على الناخبين بلغ مليونين و321 ألفا و757 بطاقة؛ منها مليونا و365 ألفا و578 بطاقة للرجال و956 ألفا و179 بطاقة للنساء.

وأشارت المفوضية إلى أن العدد المتوسط للتوزيع بلغ 128 ألفا و987 بطاقة في اليوم الواحد، وبلغت نسبة توزيع البطاقات 81% من إجمالي البطاقات الصادرة.