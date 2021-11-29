أعلن مجلس السيادة السوداني، إرجاء تعيين النائب العام لمزيد من التشاور.

وعقد مجلس السيادة السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وقالت عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسم المجلس الدكتورة سلمي عبد الجبار، في تصريح صحفي، إن الاجتماع استعرض الوضع الصحي بالسودان ومآلات تفشي فيروس كورونا المستجد وتدني أعداد متلقي اللقاح، وعدم اهتمام بعض المواطنين بأمر التطعيم وضعف التوعية وهشاشة الضوابط الحامية للحد من انتشار المرض.

وأوضحت أن المجلس أكد ضرورة التنسيق المحكم بين اللجنة العليا للطوارئ الصحية والجهات ذات الاختصاص.