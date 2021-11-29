العسومي يوقع اتفاقية هي الأولى من نوعها بين الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان إقليمي

في إطار اجتماعات الجمعية الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي التي تعقد حاليا في العاصمة الإسبانية مدريد، وقع عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي اتفاقية تعاون فني بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعد الأولى بين الاتحاد وبرلمان إقليمي، وقعها عن الاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجونج الأمين العام للاتحاد.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز أطر وآليات التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي، وبشكل أكثر تحديداً، تنظم الاتفاقية التعاون بين الجانبين في أربعة مجالات رئيسية، الأول: بناء برلمانات قوية وتعزيز مساهمتها في التنمية المستدامة، والثاني: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والثالث: حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والرابع: مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية.

وعقب التوقيع على تلك الاتفاقية، أكد شونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أنه وجه القطاعات المعنية في الاتحاد للعمل على سرعة تنسيق التعاون مع البرلمان العربي في تلك المجالات الأربعة من أجل بدء تعاون مؤسسي ومستدام بين الجانبين، مضيفاً أن الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة ونقطة تحول نوعية في العلاقة بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي.

وبدوره، أكد رئيس البرلمان العربي اتفاقه التام مع مارتن بشأن ضرورة الإسراع في وضع تلك الاتفاقية موضع التنفيذ على أرض الواقع، مضيفاً أن التوقيع على تلك الاتفاقية جاء تتويجاً للعديد من خطوات التعاون البناء بين المنظمتين على مدار الأشهر القليلة الماضية، التي شهدت لقاءات ومباحثات مكثفة لرئيس البرلمان العربي مع القيادات العليا بالاتحاد البرلماني الدولي من أجل تعزيز التعاون المؤسسي مع البرلمان العربي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر مراسم التوقيع على الاتفاقية، النائب السفير عبدالله العيفان، والنائبة إحسان بركات أعضاء البرلمان العربي، كما حضر التوقيع عدد من قيادات الاتحاد البرلماني الدولي.