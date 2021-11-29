قالت الدكتور أنجيليكا كوتري الطبيبة الجنوب إفريقية أول من تعرف على أعراض متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، إن بلادها كانت في غاية الشفافية وأبلغت عن المتحور الجديد.

وأضافت خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، مساء الاثنين، أن الكثير من الدول حول العالم سارعت في الإغلاق العام معتبرًا هذا التوجّه غير جيد.

وأوضحت أن معرفة تأثير المتحور على اللقاحات سيتم التعرف عليه بمرور الوقت، لكنّها أشارت إلى أنّ بعض الأشخاص في سن الستين كانوا يعانون بشدة، كما أنّ من حصلوا على اللقاح كانت إصاباتهم أخف.

ولفتت إلى بلادها نصحت المواطنين بالحصول على اللقاحات لكنها لم تفرض إجراءات إضافية، غير أنّها أشارت إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة شاملة.

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم جيبريسوس، بأنّ ظهور المتحور"أوميكرون" يؤكد ضرورة إبرام اتفاق دولي حول "الأوبئة ونظام الاستجابة".

وأضاف تيدروس في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن المعلومات ما زالت غير مكتملة بشأن سرعة انتشار وشدة الإصابة بالمتحور الجديد.

وانضم تيدروس إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس التشيلي سباستيان بنييرا، في جلسة خاصة افتراضية طال انتظارها ضمت دول منظمة الصحة الأعضاء في مجلس الصحة العالمي.

ويهدف الاجتماع إلى وضع خطة عمل عالمية تهدف إلى منع الأوبئة المستقبلية والاستعداد والاستجابة لها في حال حدوثها.