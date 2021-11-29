نقابة الموسيقيين ترد على دعوى وقف قرار منع مطربي المهرجانات: لن نسمح بفن مبتذل

نشبت مشادة على الهواء بين كل من هاني سامح، صاحب دعوى وقف قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، وبين طارق مرتضى المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، خلال برنامج مصر جديدة، من تقديم الإعلامية إنجي أنور، عبر قناة ETC.

من جانبه انتقد هاني سامح، صاحب دعوى وقف قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، القرار نقابة المهن الموسيقية، مشدداً على أن النقابة تحولت لاحتكار الإبداع الفني لصالح فئة معينة من المطربين.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج مصر جديدة، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأحد، أن مطربي المهرجانات بالنسبة للمصريين عبارة عن وجبة كشري، مطالباً بتنفيذ القانون بمنع شخص من الإبداع الفني أو المسرحي إلا بأمر من النيابة العامة.

وطالب أن يكون قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء للشعب المصري وليس نقابة الموسيقيين، واصفًا مطربي المهرجانات وعلى رأسهم حسن شاكوش وحمو بيكا بأنهم مبدعين في عالم الطرب والغناء.

وفي السياق ذاته رد طارق مرتضي المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على تصريحات صاحب دعوى وقف قرار منع مطربي المهرجانات، قائلًا: "خلينا بجهلنا مع هاني شاكر وأم كلثوم وعبد الحليم".

وأكد أن النقابة لن تسمح بالفن المبتزل الذي يقدم في عدد من الأغاني، مؤكدًا أن "ما يقدم من مطربي المهرجانات لا يصلح للذوق العام".

وتقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات حملت رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٧٦ قضائية؛ لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة وأحمد موزة وآخرين.

واستندت الدعوى لبطلان قرار المنع لاعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.