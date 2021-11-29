الوزراء: تلقي الطلاب لقاح فايزر داخل مراكز التطعيم وليس المدارس بسبب ظروف تخزينه

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة تبدأ تلقيح الأطفال ما بين 15 إلى 12 عامًا بجرعة واحدة من لقاح «فايزر» اعتبارًا من الأول من ديسمبر، مشيرًا إلى أن إعطائهم اللقاح يكون تحت إشراف وبموافقة ولي الأمر.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، أن تلقيح الأطفال بلقاح فايزر داخل مراكز التطعيم وليس المدارس؛ لأن مشكلة فايزر مرتبطة باحتياجه لدرجة تبريد معينة، معلنًا أن الحكومة تستهدف توفير حافلات صغيرة لنقل طلاب المدارس إلى أماكن تلقي اللقاح بالتنسيق مع مديريات الصحة تيسيرًا عليهم خلال الفترة المقبلة.

وتوجه برسالة إلى الخائفين من تلقي أبنائهم للقاح كورونا: «التحورات تصيب كل الفئات العمرية، وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية نزلت بسن التطعيم إلى 5 سنوات؛ لأنهم أدركوا أن الفيروس ليس بمنأى عن الأطفال، نحن نطبق أمر معترف به دوليًا، ولقاح فايزر أكثر أمانًا للأطفال من أي لقاح آخر».

وشدد على أهمية التزام الجهات المعنية بتطبيق الغرامة على عدم ارتداء الكمامة ببعض الأماكن الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، منوهًا إلى أن الإحساس الزائف بالأمان من فيروس كورونا مشكلة كبيرة.

وتابع أن مصر لديها وفرة في عدد اللقاحات و39 مليون جرعة لم تستخدم حتى الآن، مستطردًا أن الأمر يساهم في تلقيح الفئات العمرية ما بين 12 إلى 15 عامًا ومنح الجرعة التنشيطية للفئات المستهدفة والبالغ عددهم 4 ملايين و100 ألف مواطن.

وأعلن عن استقبال 3 ملايين جرعة لقاح جونسون أند جونسون غدًا، مختتمًا: «حتى نهاية العام لا مشكلة في توافر اللقاحات، ووجود 39 مليون جرعة فرصة عظيمة للمبادرة في الحصول على لقاح كورونا».