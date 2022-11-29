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وزير الخارجية الأمريكي وأمين عام الناتو يناقشان استمرار دعم أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 9:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 - 9:59 م

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، الدعم المستمر لأوكرانيا، وتعزيز ردع التحالف ودفاعه، وتعزيز المرونة.

جاء ذلك - حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء - خلال لقاء بلينكين مع ستولتنبرج في بوخارست برومانيا قبل اجتماع وزراء خارجية الناتو.

وأضاف برايس في بيان نشر على موقع الخارجية الأمريكية أن بلينكين وستولتنبرج ناقشا أولويات الاجتماع المقبل، بما في ذلك الدعم المستمر لأوكرانيا، وتعزيز ردع التحالف ودفاعه، وتعزيز المرونة.

وأشار برايس في بيانه إلى أن الجانبين أعربا عن دعمهم المستمر لعملية انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو.

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