يسابق العالم ظاهرة التغير المناخي تجنبا لتبعاتها المأساوية، ومن بين القطاعات التي يتم بحث تقليل انبعاثاتها، الطيران، الذي كان من أحدث الجهود لتنظيفه من الطاقة غير الصديقة للبيئة "تطوير أول محرك طيران بالهيدروجين النظيف".



وذكرت قناة "بي بي سي" البريطانية، أن شركة رولز رويس قامت بتطوير أحد محركات الطيران الخاصة بها وهو EA2100A ليعمل بالهيدروجين.



ونجح المطورون في تشغيله على طائرة سولسبيري صغيرة، إلا أنه عمل بسرعة بطيئة، لتبقى خطوات مستقبلية لرفع سرعة أول محرك طيران بالهيدروجين.



يذكر أن الهيدروجين ينتج الماء فقط عند احتراقه، بينما يتم إنتاجه بالطريقة البيئية بالتحليل الكهربي للماء بواسطة كهرباء منتجة من محطات هوائية أو مائية.



ويمتاز الهيدروجين عن وقود الكيروسين المستخدم بالطيران، إذ تنتج البوينج 137 نحو 90 كيلوجراما من ثاني أكسيد الكربون لكل ساعة طيران بالكيروسين.



يذكر أن قطاع الطيران مسؤول عن 3.5% من حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.





