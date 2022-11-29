مسؤول فرنسي: ماكرون سيناقش الأزمة الروسية الأوكرانية مع نظيره الأمريكي خلال لقائهما الأسبوع الجاري

رجّح مسؤول فرنسي اليوم/ الاثنين/ أن يناقش الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مسألة الأزمة الروسية الأوكرانية، من بين ملفات أخرى، وذلك خلال زيارته الرسمية المقبلة للولايات المتحدة.

وقالت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم إنه من المقرر أن يصل الرئيس الفرنسي ماكرون إلى واشنطن العاصمة مساء الثلاثاء المقبل، موضحة أنه سيكون لديه عدد من جلسات الحوار التي ستركز على الفضاء والتنوع البيولوجي والمناخ والطاقة النووية.

وأضاف المسؤول الفرنسي، الذي لم تشرْ القناة الأمريكية إلى اسمه، أن المناقشات السياسية ستبدأ في البيت الأبيض صباح الخميس المقبل بعد مراسم الاستقبال كما أنه سيعقب المناقشاتِ الخاصة مؤتمرٌ صحفي بين ماكرون والرئيس الأمريكي جو بايدن