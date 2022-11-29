أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لأكثر من 88 ألف جندي منذ بدء العملية العسكرية

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 88 ألفا و380 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 480 جنديا قتلوا أمس فقط.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2911 دبابة و5 آلاف و866 مركبة مدرعة و1901 نظام مدفعية و395 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و280 طائرة و261 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 163 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و423 من المركبات وناقلات الوقود و1555 طائرة بدون طيار".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.