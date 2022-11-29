وزيرة الدفاع الألمانية: نحن في حاجة ماسة إلى المزيد من الذخيرة



طالبت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، بتوفير المزيد من الأموال مستقبلا لملء مخازن الذخيرة التابعة للجيش.



وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية نُشِرَتْ على الإنترنت مساء اليوم الثلاثاء، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:" نحن بحاجة ماسة إلى المزيد من الذخيرة، ولهذا يجب أن نكون مستعدين سياسيا وأن نوفر الشروط اللازمة لذلك في الميزانية".



ورأت لامبرشت أنه يجب لموازنة الدفاع أن تنمو على نحو ملحوظ في السنوات المقبلة حتى يتوافر المال بشكل كافي " لإعادة ملء مخزونات الذخيرة".



يذكر أن الجيش الألماني يعاني من نقص حاد في الذخيرة بسبب التراجع الشديد في الطلبيات على مدار أعوام. وكان التحالف المسيحي المعارض اتهم لامبرشت في الفترة الأخيرة بالتقاعس.