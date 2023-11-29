ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حوالي 6 أشهر.

وبعد الارتفاع الكبير الذي سجله سعر المعدن الأصفر أمس، ارتفع السعر اليوم بمقدار 10ر7 دولار أي بنسبة 4ر0% إلى 10ر2047 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل. كما ارتفع السعر تسليم فبراير المقبل بمقدار 90ر6 دولار أي بنسبة 3ر0% إلى 50ر2057 دولار للأوقية.

واستفاد المعدن النفيس من التفاؤل باحتمالات توقف زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بعد تصريحات عضو المجلس كريستوفر وولر أمس.

وقال وولر: "ثقتي تتزايد في أن السياسة النقدية الحالية قادرة على إبطاء النشاط الاقتصادي وخفض معدل التضخم إلى 2%... أنا تشجعت بما عرفته خلال الأسابيع القليلة الماضية ... يبدو أن شيئا ما يتحسن وهو أداء الاقتصاد".

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية حقق الاقتصاد الأمريكي نموا بمعدل أسرع في الربع الثالث مقارنة بالتقديرات السابقة، الأمر الذي يعكس مراجعات تصاعدية لاستثمار الشركات والإنفاق الحكومي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 2ر5% في الربع الثالث، وهو أسرع ارتفاع في نحو عامين. كما ارتفع إنفاق المستهلكين بمعدل أقل قوة بلغ 6ر3%، وفقا للتقديرات الثانية للحكومة للأرقام التي صدرت اليوم الأربعاء.

ويعكس التعديل النزولي لنفقات الأسر تباطؤ النمو في الإنفاق على الخدمات.

وبعد الانخفاض الذي تم تسجيله سابقا، تم تعديل استثمار الشركات إلى مكسب على خلفية زيادة النفقات على الهياكل. وحقق قطاع الإسكان أيضا نتائج أقوى مما تم الإبلاغ عنها في البداية.